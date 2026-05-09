Internazionali, Cobolli 'impazzisce'... per Sinner: la reazione dopo punto di Jannik

(Adnkronos) -

Flavio Cobolli 'si dispera' durante l'allenamento con Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il numero 1 del mondo farà il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026 contro Sebastian Ofner - in diretta tv e streaming - mentre quello romano se la vedrà con Terence Atmane al secondo turno. Nella giornata di ieri i due si sono allenati insieme al Foro Italico e hanno dato vita a uno show che ha raccolto gli applausi e i cori degli spettatori.

Dopo una fase di riscaldamento, i due si sono affrontati in un set, vinto 6-4 da Sinner, dove Cobolli, per un attimo, si è lasciato andare a un momento vera frustrazione. Durante uno scambio lungo il numero 1 del mondo ha fatto correre il connazionale da una parte all'altra del campo, fino alla palla corta con cui ha vinto il punto.

Risultato: Cobolli piegato dalla stanchezza, che alza gli occhi al cielo e allarga le braccia, mentre il pubblico del Foro è in estasi.