Cina, 1.641 treni in più per i rientri dalle vacanze del Primo Maggio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le ferrovie cinesi si preparano al picco dei viaggi di rientro durante il quarto dei cinque giorni di vacanza per la Festa del Lavoro, con il sistema ferroviario che dovrebbe gestire 20,3 milioni di viaggi nella giornata di oggi.Per far fronte al forte aumento della domanda di viaggi di rientro oggi, le autorità ferroviarie hanno previsto l'aggiunta di 1.641 treni, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.Secondo l'operatore ferroviario, tra le principali città in termini di flusso di passeggeri in treno oggi figurano Pechino, Guangzhou, Chengdu, Shanghai e Hangzhou, tra le altre.Ieri il sistema ferroviario ha funzionato regolarmente e ha gestito circa 18,6 milioni di viaggi di passeggeri, secondo l'operatore ferroviario.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-