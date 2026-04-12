Trump: "Iran non rinuncia a nucleare ma non avrà mai arma atomica"

(Adnkronos) -

"L'Iran non è disposto a rinunciare alle sue ambizioni nucleari ma non avrà mai un'arma atomica". Donald Trump archivia i negoziati tra Stati Uniti e Iran. I colloqui andati in scena a Islamabad, per trasformare la tregua in un accordo di pace, non hanno prodotto la fumata bianca. Teheran, dice il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth, non intende rinunciare al proprio programma nucleare e questa posizione vanifica ogni sforzo di mediazione.

"Sono stato informato in dettaglio dal vicepresidente JD Vance, dall'Inviato Speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner in merito all'incontro svoltosi a Islamabad grazie alla gentile e competente guida del generale Asim Munir e del primo ministro Shehbaz Sharif del Pakistan. Sono uomini davvero straordinari e mi ringraziano continuamente per aver salvato dai 30 ai 50 milioni di vite in quella che sarebbe stata una guerra orribile con l'India. Apprezzo sempre molto sentirlo dire: la quantità di vite di cui si parla è incommensurabile", dice Trump facendo il punto della situazione.

"L'incontro con l'Iran è iniziato di buon mattino ed è durato tutta la notte, quasi 20 ore. Potrei entrare nei dettagli e parlare di molti degli accordi raggiunti, ma c'è solo una cosa che conta: l'Iran non è disposto a rinunciare alle sue ambizioni nucleari", dice Trump, prima di fare indirettamente riferimento all'ipotesi di riprendere le operazioni militari, congelate da circa una settimana. "Per molti versi, i punti concordati sono per noi meglio rispetto proseguimento delle nostre operazioni militari fino alla conclusione, ma tutti questi punti non contano rispetto a consentire che l'energia nucleare sia nelle mani di un popolo così instabile, difficile e imprevedibile", scrive il presidente degli Stati Uniti. "Per tutto il tempo, i miei tre rappresentanti sono diventati, non a caso, molto amichevoli e rispettosi nei confronti dei rappresentanti iraniani, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi e Ali Bagheri. Queosto però non ha importanza perché sono rimasti irremovibili sulla questione più importante e, come ho sempre detto fin dall'inizio e molti anni fa, l'Iran non avrà mai un'arma nucleare", ribadisce Trump.

Rimane chiuso lo Stretto di Hormuz, via determinante per il commercio del 20% del petrolio mondiale. "L'Iran aveva promesso di riaprire lo Stretto di Hormuz, ma ha consapevolmente scelto di non farlo. Questo ha causato ansia, disagi e sofferenza a molte persone e a molti Paesi in tutto il mondo. Gli iraniani dicono di aver posizionato mine in acqua, nonostante tutta la loro Marina e la maggior parte delle loro navi posamine siano state completamente distrutte", afferma Trump. "Potrebbero anche averlo fatto, ma quale armatore vorrebbe correre un rischio del genere? L'Iran e ciò che resta dei suoi 'leader' hanno subito un grave danno e hanno perso l'onore per sempre. Ma noi siamo ormai oltre tutto questo. Come promesso, farebbero meglio ad avviare al più presto il processo per riaprire questa via internazionale navigabile. Stanno violando ogni legge", afferma il numero 1 della Casa Bianca.