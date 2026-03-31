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Ultim'ora | 31 marzo 2026, 15:21

Re Carlo negli Usa a fine aprile, vedrà Trump e parlerà al Congresso

Re Carlo negli Usa a fine aprile, vedrà Trump e parlerà al Congresso

(Adnkronos) -

Re Carlo e la regina Camilla si recheranno a fine aprile negli Stati Uniti, dove incontreranno il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo rende noto Buckingham Palace spiegando che la visita servirà a "celebrare i legami storici e le moderne relazioni bilaterali" tra i due Paesi nel quadro delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza americana. La Bbc spiega che re Carlo, durante il viaggio di ritorno a Londra, si recherà anche alle Bermuda, territorio britannico d'oltremare nell'Atlantico settentrionale. 

I dettagli dell'itinerario negli Stati Uniti non sono ancora stati resi noti, ma si sa che re Carlo si recherà a Washington, spiega la Bbc. Prevista anche una cena di stato alla Casa Bianca e un discorso che il re terrà al Congresso.  

 

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