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Ultim'ora | 31 marzo 2026, 14:08

Napoli, Lukaku fuori rosa? L'attaccante non si presenta all'allenamento, il club: "Valutiamo provvedimenti"

Napoli, Lukaku fuori rosa? L'attaccante non si presenta all'allenamento, il club: &quot;Valutiamo provvedimenti&quot;

(Adnkronos) - A Napoli scoppia il caso Romelu Lukaku. L'attaccante, dopo il forfait con la nazionale belga, ha deciso di restare in Belgio nonostante la chiamata del club azzurro per l'allenamento di oggi, martedì 31 marzo, a Castel Volturno. La società ha espresso la propria posizione con un comunicato:"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". 

La decisione dell'attaccante potrebbe così portare a una presa di posizione del club del presidente Aurelio De Laurentiis, che sta valutando come agire. Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di mettere il centravanti fuori rosa.  

 

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