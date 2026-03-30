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Ultim'ora | 30 marzo 2026, 16:10

Roma, 14enne travolto da un suv su marciapiede davanti a scuola: non è in pericolo di vita

Roma, 14enne travolto da un suv su marciapiede davanti a scuola: non è in pericolo di vita

(Adnkronos) - Un ragazzino di 14 anni è stato travolto, oggi poco prima delle 14 a Roma, da un suv guidato da un 22enne che, per cause ancora da accertare, è uscito fuori strada con la sua Volkswagen T-Cross finendo contro la recinzione dell'istituto scolastico comprensivo Mozart tra viale di Castelporziano e via Torcegno, all'Infernetto. Il minore, che si trovava insieme ad alcuni coetanei sul marciapiede per andare nella palestra della scuola, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Bambino Gesù. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi dell'incidente gli agenti del X gruppo della Polizia Locale. (di Silvia Mancinelli) 

 

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