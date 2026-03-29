Domenica delle Palme, Papa “Deponete le armi! Siete fratelli!”

ROMA (ITALPRESS) - "Dio è amore! Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!". Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. "Questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace - afferma il Pontefice -. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: "Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue"".

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