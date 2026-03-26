Ue, Meloni “Riprogrammati oltre 7 mld per imprese, alloggi e misure su energia”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell'ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolineando che "l'Italia ha sempre sostenuto l'esigenza di maggiore flessibilità e semplificazione per garantire un utilizzo più efficace e concreto delle risorse europee. Obiettivo portato avanti dalla riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto"."Questo Governo continuerà a lavorare, come ha fatto fin dall'inizio, per mettere a terra le risorse europee e utilizzarle al meglio per sostenere lo sviluppo e la crescita della Nazione", conclude Meloni.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
In Breve
giovedì 26 marzo
mercoledì 25 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Con la terza edizione del Giro d'Impresa Biella si aprono le porte di 28 aziende, musei e archivi aziendali
Le parole di Alessandro Boggio Merlo, presidente Sezione Turismo e Cultura Uib