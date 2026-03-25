Cina al terzo posto nella classifica di domande di brevetto in Europa nel 2025

BERLINO (GERMANIA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le aziende e i ricercatori cinesi hanno depositato nel 2025 un numero record di 22.031 domande di brevetto presso l'European Patent Office (Epo). La Cina è salita per la prima volta al terzo posto nella classifica, come mostrato ieri dall'Epo Technology Dashboard 2025.Il dato segna un aumento del 9,7% su base annua e rappresenta il 10,9% di tutte le domande depositate presso l'Epo, rendendo la Cina il Paese a più rapida crescita tra i primi 10 per numero di domande, come si legge in un comunicato stampa.La comunicazione digitale è stato il settore con il maggior numero di domande di brevetto provenienti dalla Cina. I trasporti e i semiconduttori sono stati invece i comparti a crescita più rapida per quanto riguarda le richieste cinesi, registrando entrambi un aumento su base annua superiore al 30%.Per quanto riguarda la classifica delle aziende, il colosso tecnologico cinese Huawei si è collocato secondo tra tutte le domande depositate dalle aziende presso l'Epo nel 2025, con 4.744 richieste. Il colosso cinese delle batterie Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (Catl) si è posizionato decimo con 1.305 domande, segnando la prima volta in cui due aziende cinesi entrano nella top 10. Oltre a Huawei e Catl, altre quattro aziende cinesi figurano tra i primi 50 Paesi: Xiaomi, Zte, Oppo e Tencent.Complessivamente, nel 2025 sono state presentate all'Epo 201.974 domande di brevetto, un numero record che segna un aumento dell'1,4% rispetto all'anno precedente. La tecnologia informatica è rimasta il settore di punta; secondo il rapporto, tale crescita è da attribuire all'aumento delle domande di brevetto relative all'intelligenza artificiale."Il volume record delle domande di brevetto sottolinea la capacità innovativa dell'Europa e la sua attrattiva come mercato tecnologico globale", ha dichiarato il presidente dell'Epo Antonio Campinos.- Foto Xinhua -(ITALPRESS).
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