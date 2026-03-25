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25 marzo 2026, 11:19
Umberto Guerrini
Le prime dal territorio
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In arrivo forte vento di foehn, Arpa Piemonte: "Raffiche molto forti anche in pianura"
E aggiunge: "Venti burrascosi sulle Alpi con raffiche superiori ai 120 km/h".
Circondario
Dal cuore della Sardegna, un abbraccio ad ANFFAS di Gaglianico
Cossato e Cossatese
I ragazzi delle scuole raccontano il territorio: giovani ciceroni alle Giornate FAI FOTO
Valli Mosso e Sessera
Grave infortunio sul lavoro a Valdilana, soccorso un uomo: interviene anche l’elisoccorso VIDEO
Valle Elvo
Jorioz Distribuzione Vini: oltre 1000 etichette e un servizio a domicilio che fa la differenza FOTO
Valle Cervo
“Morchelle & Dintorni”, il Gruppo Micologico Biellese dedica una serata alle regine della primavera
Basso Biellese
Nuova tappa nel Biellese per il Progetto Euro-Giovani
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Animalerie
Campiglia Cervo, incontro con la popolazione: focus sui lupi
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Usato Best Auto: acquista a Biella Fiat 500 Torino FOTO e VIDEO
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Concertozzo 2026: sopralluogo a Biella con Nico Acampora
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Po.in.tex, delegazione Auvergne-Rhône-Alpes in visita a Città Studi
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“Suoni sull’Atlantico”: musica e solidarietà protagoniste a Città Studi FOTO
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Gruppo Marazzato e Gruppo Allara uniti nel recupero di materiali dai rifiuti edili FOTO
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