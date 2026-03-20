Aviazione civile, viaggi di passeggeri in Cina aumentano dell’11% a febbraio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Nel mese di febbraio il settore dell'aviazione civile cinese ha registrato quasi 68,31 milioni di viaggi di passeggeri, con un aumento dell'11% su base annua.I dati diffusi dall'Amministrazione dell'aviazione civile cinese hanno mostrato che il mese scorso le rotte aeree nazionali hanno gestito 61,44 milioni di viaggi di passeggeri, con un aumento del 10,5% rispetto all'anno precedente, mentre quelle internazionali hanno operato 6,86 milioni viaggi di passeggeri, in crescita del 15,6% su base annua.Per quanto riguarda il trasporto di merci e posta, il settore ha gestito 740.000 tonnellate a febbraio, con un aumento del 22,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Di queste, sulle rotte aeree nazionali sono state trasportate 408.000 tonnellate di merci e posta, con un aumento del 21,2% su base annua, mentre su quelle internazionali ne sono state trasportate 332.000, in crescita del 23,8%.-foto Xinhua -(ITALPRESS).