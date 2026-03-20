Anna Maria Muntoni, in Uccheddu - Trigesima

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Chiavazza, al via la mappatura delle strade: cittadini invitati a partecipare
Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 in piazza XXV Aprile
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Candelo, rinnovata la collaborazione con il Centro Documentazione Ricetti
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Tutto pronto, stasera si premia lo Sportivo Cossatese dell’anno
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Presepe Gigante di Marchetto, arte in mostra a Mosso: territorio e tradizione
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Alta Valle Elvo, alpeggi e cascine: se ne parla a Graglia
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Addio a Piero Zorio, appassionato micologo e tra i fondatori del Gruppo Micologico Biellese
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Salussola e Camburzano: doppio appuntamento di gioco per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni
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