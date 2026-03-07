Emanuele Foglia

Prima Pagina
sabato 07 marzo
Luciano Gili
Marisa Acquadro, in Zanotti
Giuseppe Cartusiano
Maria Donato, ved. Cappio
Manuele Borella
Renato Franco
Sofia Tambasco, ved. Maglio
venerdì 06 marzo
Luigina (Gina) Diglaudi, ved. Cesone
Mariella Pautasso
Marco Coda Bertetto
Le prime dal territorio
Biella
Bloccati a Gerusalemme, c'è una data di rientro in Italia per don Zampa e i preti piemontesi
Il volo di ritorno in Italia dovrebbe essere lunedì 9 marzo.
Circondario
Incendio al camino, a Candelo e Cerrione arrivano i Vigili del Fuoco
Cossato e Cossatese
Domani a Brusnengo l'inaugurazione di “MATER 2”
Valli Mosso e Sessera
Legalità e futuro: i Carabinieri di Valle Mosso di Valdilana incontrano gli studenti FOTO
Valle Elvo
Bloccati a Gerusalemme, c'è una data di rientro in Italia per don Zampa e i preti piemontesi
Valle Cervo
Scacchi, le squadre maschile e femminile dell'IC Andorno vanno alla fase regionale
Basso Biellese
Incendio al camino, a Candelo e Cerrione arrivano i Vigili del Fuoco
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Calabrone asiatico, l'appello agli apicoltori: “Nel Biellese rafforziamo il monitoraggio”
Biella Motori
Bardelle Pneumatici, esperienza e professionalità al servizio degli automobilisti biellesi.
Enogastronomia
Cavaglià in festa per il Carnevale, oltre 60 paioli per la Fagiolata FOTO e VIDEO
Fashion
“Riflessi nel Tempo. Aperitivo con…”: arte e moda in dialogo a Città Studi Biella
Music Cafè
Tante cose da fare oggi sabato 7 e domani 8 marzo
Vita Eco e Casa
I Pannelli di Tamponamento prefabbricati, estetica, funzionalità ed innovazione FOTO
