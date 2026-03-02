A febbraio in crescita il mercato dell’auto

ROMA (ITALPRESS) - Il Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti comunica che a febbraio 2026 sono state immatricolate157.334 autovetture a fronte delle 137.965 iscrizioni registratenello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un aumento del14,04%.I trasferimenti di proprietà sono stati 513.810 a fronte di498.103 passaggi registrati a febbraio 2025, con un aumento del3,15%.Il volume globale delle vendite mensili, pari a 671.144, hainteressato per il 23,44% vetture nuove e per il 76,56% vettureusate.Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell'ArchivioNazionale dei Veicoli al 28.02.2026, mentre i dati relativi aitrasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazionirilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di febbraio2026.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).