Milano-Cortina, Achille Lauro sarà alla cerimonia di chiusura all'Arena di Verona

(Adnkronos) -

Achille Lauro sarà sul palco della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lo annuncia l'organizzazione con una nota. Tra gli artisti italiani più iconici e riconoscibili del panorama contemporaneo, si esibirà il 22 febbraio nella cornice senza tempo dell’Arena di Verona. Dopo il successo della cerimonia di apertura, e nel pieno delle emozioni delle competizioni sportive, l’annuncio della partecipazione di Achille Lauro, aggiunge nuovi dettagli sul gran finale.

La cerimonia di chiusura, realizzata in collaborazione di Filmmaster, sarà il momento simbolico in cui Milano Cortina 2026 si trasformerà in memoria collettiva: un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare. Un appuntamento che unirà spettacolo, emozione e visione, destinato a restare nella storia.

In questo contesto si inserisce la presenza di Achille Lauro, cantante romano, ma nato a Verona, e icona del pop contemporaneo, capace di superare i confini della musica e muoversi tra moda, performance art e immaginario simbolico. La sua identità artistica, riconosciuta anche a livello internazionale, si distingue per una forte capacità narrativa: ogni apparizione diventa un racconto riconoscibile e carico di significato. Artista acclamato dal grande pubblico e dalla critica, Achille Lauro ha calcato alcuni dei palchi più importanti in Italia e all’estero, costruendo un percorso segnato da sperimentazione, libertà espressiva e continua evoluzione. Una trasversalità culturale che lo rende l’interprete ideale di un evento che vuole parlare al mondo, attraversando generazioni e linguaggi.

La sua partecipazione trova una connessione naturale con il concept della cerimonia di chiusura, intitolata 'Beauty in Action'. Il titolo è un tributo alla bellezza in movimento: quella che vive nello sport, si riflette nell’arte, nasce dalle relazioni umane e prende forma nei luoghi che ospitano i Giochi. Achille Lauro incarna pienamente lo spirito dell’evento. La sua presenza contribuirà a creare un momento memorabile, rafforzando l’attrattiva internazionale della Cerimonia e la connessione con le nuove generazioni. Il legame tra l’artista e Milano Cortina 2026 si è già espresso in occasione del suo ruolo di tedoforo, confermando una relazione fondata su valori condivisi e su una visione comune della cultura come strumento di unione.

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non sarà solo la celebrazione dei successi sportivi, ma un momento destinato a lasciare un’eredità culturale duratura per Verona e per l’Italia. In questo atto finale dei Giochi, la musica si affermerà come linguaggio universale, capace di celebrare insieme unità e diversità e di trasformare l’evento in un’esperienza realmente condivisa.