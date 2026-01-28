Prima Pagina
NECROLOGI
giovedì 29 gennaio
Giuseppina De Angelis, ved. Manuello
Fabio Forno
Santo Crescenzio
Francesco Fessia
Dr. Giorgio Camperi
Anna Belmonte, ved. Cagna
mercoledì 28 gennaio
Franco Giglio Tos
Livio Michelin
Lorenza Frassanito, in Pagliara
Carlo Marcone
NECROLOGI
28 gennaio 2026, 11:26
Andrea Monti
Le prime dal territorio
Biella
Fuga di Gas a Biella in via Belletti Bona
Non risultano feriti, e la situazione è ora sotto controllo
Circondario
Gaglianico: studenti ed amministrazione in visita all’impianto A2A di Cavaglià
Cossato e Cossatese
Contributi alle famiglie: il Comune di Cossato attiva il bando utenze
Valli Mosso e Sessera
Inaugurazione circuito T.T.C.
Valle Elvo
Sala Biellese, attività sospese, Marzanati: “La sicurezza non è una polemica: è un dovere verso i cittadini”
Valle Cervo
Miagliano, concluso il cantiere del rio "del lavatoio"
Basso Biellese
Biella Trad ospita Maison Girault: dalla Bretagna il "canto a risposta"
Animalerie
Rapporto uomo e cavallo, giornata di scuola per gli studenti di Biella tra grooming e osteopatia FOTO
Biella Motori
Apre a Biella "Best Auto": inaugurazione il 31 gennaio FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Carnevale a Chiavazza: eventi e date. Il programma completo
Fashion
Milano Unica 2026: USA (+13,5%) e Francia (+8,5%) trainano la crescita dei buyer FOTO
Music Cafè
Serata di musica e impegno sociale: concerto benefico all’Auditorium di Gaglianico
Vita Eco e Casa
Vama Divani e il fascino senza tempo del Chesterfield: come si riconosce un divano di qualità
Archivio
Redazione
Invia un Comunicato Stampa
Pubblicità
Scrivi al Direttore
