Libia, GKSD firma accordo da 2 miliardi per ospedali a Bengasi

BENGASI (LIBIA) (ITALPRESS) - Il gruppo GKSD ha firmato a Bengasi un accordo per la gestione e costruzione di ospedali in Libia. L'intesa è stata siglata nel corso di un incontro tra il direttore generale del Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libia, Belgasem Khalifa Haftar, e una delegazione italiana di alto livello, che comprendeva tra gli altri il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, l'ambasciatore d'Italia in Libia, Gianluca Alberini, e il console generale d'Italia a Bengasi, Francesco Saverio De Luigi. A firmare l'accordo con la Libia il presidente di GKSD Invest holding e vicepresidente del gruppo San Donato, Kamel Ghribi."Oggi c'è stata la visita del viceministro Cirielli a Bengasi e il gruppo GKSD ha firmato un importantissimo accordo di circa due miliardi di euro, per la gestione e la costruzione di ospedali", ha spiegato l'ambasciatore Ettore Sequi nel corso di Diplomacy Magazine, format tv dell'agenzia Italpress condotto da Claudio Brachino."La presenza del viceministro Cirielli segna l'importanza per il governo ma anche per l'economia italiana di questa grande iniziativa", ha aggiunto.In occasione della visita è stato discusso un pacchetto di progetti strategici da attuare in collaborazione con GKSD, alla presenza del direttore del Dipartimento progetti del Fondo di ricostruzione della Libia, Hatem Al-Aribi, e dei dirigenti di alcune delle realtà sanitarie più importanti del Paese. Fra i contratti siglati vi sono quello per la gestione e l'amministrazione del Centro nazionale tumori nella città di Bengasi, un contratto per la manutenzione completa, la gestione e l'amministrazione del Centro medico di Bengasi e un contratto per la costruzione e gestione di due impianti per il riciclaggio dei rifiuti e la produzione di energia elettrica, sempre nella città di Bengasi.- Foto GKSD -(ITALPRESS).