/
sabato 10 gennaio
Salvatore Sida
Suor Angelina Schirato
Mario Maro
Giuseppe Benigno
Edi Giolo - Ringraziamento
venerdì 09 gennaio
Gianpaolo Torello Viera - Ringraziamento
Maryvonne Wuillermoz
Pietro Renzo Badà
Antonio Roberto Venditti
Bruno Giardino
10 gennaio 2026, 15:28
Giuseppe Fragale
Le prime dal territorio
Biella
Calcio, Sekka torna alla Biellese: “Le mie qualità sono al servizio del gruppo”
Un altro gradito ritorno alla Biellese. Si tratta di Soufiane Sekka, attaccante classe '99, che...
Circondario
Uomo investito in Superstrada, è grave in ospedale
Cossato e Cossatese
Lutto a Cossato, a 63 anni è mancato Mario Maro
Valli Mosso e Sessera
Cresce l'attesa a Biella, tra un mese il campionato nazionale di slalom dell'ANA a Bielmonte: ecco il programma
Valle Elvo
Maschere da tutto il Piemonte a Occhieppo Inferiore per l'apertura del Carnevale FOTO
Valle Cervo
Dolore in Valle Cervo per la morte di Salvatore Sida, aveva 69 anni
Basso Biellese
Viverone: via libera alla pesca dei coregoni fino a fine gennaio
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Bando +Api, Paolo Detoma: “È fondamentale tenere alto l’interesse su questo insetto”
Biella Motori
Motoraduno a Oropa, la benedizione di don Michele Berchi: "Preghiamo per la pace" FOTO e VIDEO
Enogastronomia
Gusti e sapori protagonisti a Tollegno: la polenta concia fa il pieno di consensi FOTO
Fashion
Mostra Andy Warhol a Biella: vinili, tessuti e Pop Art in esposizione FOTO
Music Cafè
Tante cose da fare a Biella sabato 10 e domenica 11 gennaio
Vita Eco e Casa
Seconda edizione del Progetto Academy: materiali innovativi con Big Mat Mondin Imo SNC FOTO e VIDEO
