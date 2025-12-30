Santanchè “Altro anno record per il turismo italiano”

ROMA (ITALPRESS) - "Si conclude un altro anno record per il turismo italiano, non solo per l'aumento delle presenze, che - stando alle stime del nostro ufficio statistica - superano i 479 milioni (+3% rispetto al 2024), ma anche per l'incremento della permanenza media, che è maggiore di quella di Spagna, Francia e Germania". Così in un post su Facebook il ministro del Turismo, Daniela Santanchè."Un altro dato significativo - aggiunge - è la crescita della spesa turistica: l'attivo record della bilancia dei pagamenti turistica raggiunge i 19,6 miliardi di euro (+7% sul 2024) e la spesa internazionale si attesta a 46,4 miliardi di euro (+4,9%), dimostrando la crescente capacità del settore di generare valore per l'economia nazionale". "Particolarmente rilevante - sottolinea il ministro - è la crescita dei mesi spalla e la diversificazione dell'offerta turistica, che consente una migliore distribuzione dei flussi nel tempo e nello spazio. Questo è un segno della capacità dei nostri imprenditori di interpretare le esigenze dei turisti, ma anche della ritrovata centralità internazionale dell'Italia, sostenuta da un governo che ha posto il turismo al centro dell'agenda politica, sociale ed economica, come evidenziato anche dalla nuova legge di bilancio"."Il 2026 - evidenzia Santanchè - si prospetta ricco di sfide, a partire dalle Olimpiadi di Milano Cortina, che rappresentano un'opportunità per il presente e il futuro, insieme alla sfida legata all'undertourism, dedicata a quei territori italiani ancora poco conosciuti, ma con un enorme potenziale per lo sviluppo e la crescita delle comunità, specialmente per le nuove generazioni. Ne discuteremo insieme a Milano il 23 e 24 gennaio, in occasione del terzo forum internazionale del turismo. Grazie a tutti per un 2025 ricco di soddisfazioni e auguri per un 2026 in cui il turismo continuerà ad essere protagonista della crescita della Nazione", conclude il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).