Non c'è parcheggio? La Ferrari può stare in balcone

(Adnkronos) - Non c'è parcheggio? Allora metto la Ferrari in terrazzo. A Vienna lo spazio per parcheggiare scarseggia nel quartiere Floridsdorf e un 28enne si ingegna per piazzare la sua Ferrari da 400mila euro in balcone. Gli abitanti della zona hanno visto una gru sollevare il bolide da 830 cavalli.

Amar Dezic, concessionario nella capitale austriaca, ha acquistato l'appartamento a marzo. Avrebbe voluto due posti auto, ma ne ha ottenuto uno solo e l'ha utilizzato per una Smart. La Ferrari, però, non poteva rimanere per strada. E quindi è stata trasportata davanti al salotto. Tutto bene? No, decisamente. Gli altri condomini si sono allarmati per i rischi di incendio e ed eventuali danni all'edificio. Dopo l'intervento delle autorità il bolide è stato rimosso.