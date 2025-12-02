Valdilana, consegnato un prezioso dono per la comunità

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 27 novembre, il comune di Valdilana ha avuto l’onore di ospitare la signora Mariadele Foglia Balmet, classe '32, originaria della frazione Oro: un’artista di grande pregio, conosciuta per le sue splendide porcellane d’autore.

La donna ha voluto donare al Comune un meraviglioso bassorilievo in rame, da lei realizzato, raffigurante lo stemma dell’ex comune di Trivero. “Un gesto che racchiude storia, memoria e profondo attaccamento alle nostre radici – si legge nella nota apparsa sui canali social ufficiali - Per ringraziarla, l'amministrazione le ha dedicato un momento speciale durante il consiglio, condividendo l’importanza di questo dono con i consiglieri e tutti i presenti”.



