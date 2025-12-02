Valdilana, al via interventi di spazzamento meccanizzato delle strade

Il comune di Valdilana informa la cittadinanza che, nei prossimi giorni, verrà effettuato lo spazzamento meccanizzato delle strade sul territorio comunale, al fine di garantire una migliore pulizia delle aree viabili. Gli interventi avranno luogo, verosimilmente, dalle 6 alle 10 a Valle Mosso (2 dicembre), Mosso (3 dicembre), Ponzone (4 dicembre) e Trivero (5 dicembre). In caso di neve, l’attività sarà annullata.

“Per consentire lo svolgimento delle operazioni in modo efficace, si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea installata nelle zone interessate ed evitare la sosta dei veicoli negli orari indicati” riporta l'amministrazione sui propri canali social.