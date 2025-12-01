Lambiese e Marko accusano Antonelli, poi la Red Bull si scusa. I motivi dei 'sospetti' al Gp del Qatar

(Adnkronos) - Il giovane pilota della Mercedes Kimi Antonelli è stato minacciato di morte dopo che la Red Bull ha insinuato che si fosse spostato deliberatamente per essere superato da Lando Norris nelle fasi finali del Gran Premio del Qatar di Formula 1. Norris è salito al quarto posto dopo che Antonelli è andato largo al penultimo giro della gara di domenica.

Norris ha guadagnato così due punti dall'errore di Antonelli, il che significa che ora può arrivare terzo, anziché secondo, nell'ultima gara di stagione di questo fine settimana ad Abu Dhabi, con la certezza di battere la Red Bull di Max Verstappen nella corsa al titolo. Ed è stata proprio la scuderia dell'olandese a 'notare' l'errore di Antonelli e insinuare qualche dubbio, preludio della shitstorm che si è abbattuta sul giovane pilota italiano.

Il primo ad accusare, neanche troppo velatamente, Kimi Antonelli è stato l'ingegnere di pista di Verstappen, Gianpiero Lambiase, ha detto via radio al suo pilota, vincitore in Qatar: "Sembrava che (Antonelli) si fosse semplicemente fermato e avesse lasciato passare Norris".

Anche il consulente motorsport della Red Bull, Helmut Marko, ha criticato il 19enne esordiente, sostenendo che avrebbe "salutato" Norris. Antonelli, che ha sostituito Lewis Hamilton alla Mercedes, ha da allora oscurato la sua immagine del profilo Instagram in seguito a una valanga di attacchi online.

La Press Association è stata informata che la Mercedes ha identificato "più di 1100 commenti gravi o sospetti", "molti dei quali erano minacce di morte", sugli account social di Antonelli. Altri 330 commenti "gravi o sospetti" sono stati segnalati anche sui canali social della Mercedes che ha condiviso i dati con la campagna United Against Online Abuse della Fia.

La Red Bull è stata spinta a presentare delle scuse. Una dichiarazione della Red Bull Racing recita: "I commenti fatti prima della fine e subito dopo il Gp del Qatar, secondo cui il pilota della Mercedes Kimi Antonelli avrebbe deliberatamente permesso a Lando Norris di sorpassarlo, sono chiaramente errati. Il filmato di replay mostra Antonelli che perde momentaneamente il controllo della sua vettura, permettendo così a Norris di sorpassarlo. Ci rammarichiamo sinceramente che questo abbia portato Kimi a ricevere insulti online".

La McLaren è alimentata da motori Mercedes e, parlando domenica sera, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato: "Questa è una totale, assoluta assurdità che mi fa impazzire. Stiamo lottando per il secondo posto nel campionato costruttori, il che è importante per noi. Kimi sta lottando per un potenziale terzo posto in gara. Voglio dire, quanto si può essere stupidi anche solo a dire una cosa del genere? E mi dà fastidio. Perché sono infastidito dalla gara in sé, da come è andata. Sono infastidito dall'errore alla fine. Sono infastidito da altri errori. E poi sentire queste assurdità mi fa impazzire".

"Ho parlato con Lambiase. Ovviamente erano emotivi in quel momento. Gli ho detto: 'Lui (Antonelli) è semplicemente uscito di pista. Ha avuto un piccolo momento di difficoltà nella curva precedente e poi ha perso velocità in ingresso nella curva a sinistra. Può succedere'. Quindi con lui è tutto chiaro. Abbiamo chiarito la situazione. Ha detto di non aver capito la situazione. Ma perché dovremmo farlo? Perché dovremmo anche solo pensare di interferire in un campionato piloti? Bisogna davvero controllare se stessi e capire se si vedono fantasmi".