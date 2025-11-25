Prima Pagina
/
lunedì 24 novembre
Giannina Angelino, ved. De Pretto
Andrea Buzio
Annunziata Capellaro, ved. Friaglia
Nerino Bertucco
Valter Baghi
Giancarlo Marco
Luigi Dal Sasso
Rita Finati in Riviera
domenica 23 novembre
Maria Federici
Lucia Trevisan, in Gavioli
25 novembre 2025, 09:07
Guido Accotto, anniversario
Le prime dal territorio
Biella
Accademia Perosi in concerto: venerdì 28 novembre Perosiensemble FOTO
All'auditorium Palazzo Gromo Losa Claudia Schirripa (Pianoforte), Cesare Maffioletti (Tromba), ...
Circondario
A Vigliano una giornata di ritiro spirituale per vivere il tempo dell'Avvento
Cossato e Cossatese
Clima natalizio a Cossato con Creatività al Ponte–Christmas Edition
Valli Mosso e Sessera
Natale nel cuore del borgo di Crevacuore, al via la prima edizione
Valle Elvo
Blitz dei Carabinieri in Valle Elvo, 5 persone denunciate per spaccio e favoreggiamento
Valle Cervo
Successo di Cuore e Sport per Cervo Valley MTB, cena sociale con premiazioni e lotteria benefica FOTO
Basso Biellese
Festa degli Alberi 2025, a Cerrione piantate due piante nel giardino delle scuole
Le prime dalle rubriche
Animalerie
Cuccioli in cerca di casa: Leo, Lao e Minnie FOTO
Biella Motori
Ford Ranger Plug-In Hybrid, il pick-up che segna un punto di svolta VIDEO
Enogastronomia
Villa Guelpa: il ripristino tenace delle vigne di Lessona
Fashion
Black Friday Angelico Biella: sconti fino al 50% su tutta la collezione
Music Cafè
Aperitivo e musica live: MEBO ospita il "Trio Quasi Serio"
Vita Eco e Casa
FUORI TUTTO L’ESPANSO: a Masserano l’arredamento di qualità diventa un’occasione imperdibile VIDEO
