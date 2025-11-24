 / COSTUME E SOCIETÀ

Un tuffo nel passato al Ricetto di Candelo, cena di classe a 46 anni dal diploma

candelo studenti

È stato un vero e proprio tuffo nel passato quello che hanno vissuto i compagni di classe della 5° A del Bona. A 46 anni dal diploma la compagnia si è ritrovata sabato sera, 22 novembre, al Ricetto di Candelo, per rivivere a cena i bei momenti dell'anno scolastico 1978/79. Un appuntamento che i ragionieri, ormai quasi tutti in pensione, rinnovano frequentemente con gioia e immensa allegria.

g. c.

