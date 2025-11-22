 / Regione Piemonte

Regione Piemonte | 22 novembre 2025, 07:40

Nuovi bandi di nomina, sostituzione di un componente della Commissione di Garanzia

La scadenza per la presentazione delle candidature è stabilita entro il 22 dicembre

La Commissione di Garanzia deve eleggere a proprio componente un ex consigliere in sostituzione di un dimissionario. Questo è uno dei bandi previsti dai comunicati di nomina usciti sul sito istituzionale, https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine, e pubblicati oggi sul supplemento ordinario n. 4 al B.U.R.P. 47.

Ecco il riepilogo:

  • Associazione, scuola Internazionale dell’acqua per lo sviluppo “HYDROAID”, un rappresentante per il Consiglio di Amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle candidature è stabilita entro il 5 dicembre.

  • Commissione di garanzia, elezione di un componente ex consigliere regionale;
  • Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”, nomina di un membro con funzioni di presidente, per il Collegio dei revisori dei conti;
  • Associazione Abbonamento Musei, un membro, per il Consiglio direttivo;
  • Musei Reali di Torino, un componente per il Comitato scientifico;
  • Fondazione Museo della Ceramica vecchia Mondovì Onlus, un componente per il Consiglio di amministrazione;
  • Ente Parco Nazionale della Val Grande, un componente per il Collegio dei revisori dei conti;
  • Fondazione DOT - Donazione organi e trapianti ONLUS, un membro per il Consiglio di amministrazione.

La scadenza per la presentazione delle candidature è stabilita entro il 22 dicembre.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l’Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - Ufficio Nomine, numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199.

c.s.regione piemonte, s.zo.

