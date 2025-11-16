Tollegno in Scala 2025 conquista tutti, tanti visitatori e appassionati di modellismo FOTO

Espositori, visitatori e appassionati di modellismo ampiamente soddisfatti per l'edizione 2025 di “Tollegno in scala”, il tradizionale appuntamento che, da qualche anno, porta nella palestra comunale di via Mancini 4 il fascino delle riproduzioni in miniatura. Nella due giorni della manifestazione si è registrata un'ampia partecipazione, con presenze provenienti anche da fuori provincia.

Per l'occasione, è stato possibile ammirare a macchine, treni, camion e molti altri modelli, tutti rigorosamente in scala, realizzati con grande e sapiente cura. La domenica è stata anche arricchita da una mostra scambio: un’occasione ideale per chiunque è impegnato nella ricerca di pezzi particolari o semplicemente è desideroso di scambiare esperienze e consigli con altre persone che condividono la propria passione.