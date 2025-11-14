Cina, nei primi 10 mesi del 2025 investimenti ferroviari aumentano del 5,7%

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) - La costruzione ferroviariadella Cina ha registrato un progresso stabile nei primi 10 mesidel 2025, con gli investimenti in immobilizzazioni in aumento del5,7% su base annua, secondo l'operatore ferroviario del Paese.Nel periodo gennaio-ottobre, gli investimenti in immobilizzazioninel settore ferroviario hanno raggiunto i 671,5 miliardi di yuan(circa 94,8 miliardi di dollari statunitensi), secondo i dati delChina State Railway Group Co.,Ltd.Gli investimenti ferroviari hanno svolto un ruolo nello stimolaregli investimenti e hanno fornito un forte supporto allo sviluppoeconomico e sociale di alta qualità, ha affermato il gruppo.Quest'anno, il gruppo ha portato avanti la pianificazione e lacostruzione ferroviaria in modo ordinato, accelerato lacostruzione di una rete ferroviaria moderna di livello mondiale,ha ulteriormente migliorato l'accessibilità e la copertura e hapromosso la connettività regionale di alto livello.Come prossimo passo, continuerà a promuovere la costruzione diprogetti chiave, rafforzare il controllo di sicurezza e qualità,garantire il completamento di alta qualità dei compiti annuali diinvestimento nella costruzione ferroviaria, così da supportare laripresa e il miglioramento sostenuti dell'economia cinese, haaggiunto la società.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-