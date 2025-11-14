Ponderano, il sindaco Locca: "Così abbiamo lavorato per mettere in sicurezza via Mazzini"

Il Sindaco di Ponderano Roberto Locca fa chiarezza sulla viabilità in via Mazzini. "Da quando è emerso il problema della sicurezza di via Mazzini, anche e soprattutto a seguito del tragico incidente in cui un ponderanese ha perso la vita a causa di in veicolo che procedeva a forte velocità, ci siamo attivati per limitare la velocità dei veicoli che percorrono questa strada", spiega. E a questo proposito, entra nel merito spiegando nel dettaglio tutte le ipotesi che sono state prese in considerazioni dall'amministrazione, dalla possibilità di posizionare un autovelox fisso alla realizzazione di dossi e altro.

"Il primo intervento che avremmo voluto realizzare è il posizionamento di un rilevatore di velocità “autovelox” - spiega il sindaco - ma la Prefettura di Biella ci ha negato tale autorizzazione”. La seconda possibilità vagliata dall'amministrazione è stata la realizzazione di dossi rallentatori. “In questo caso non possiamo per consentire un' agevole percorrenza dei mezzi di soccorso, e per il fatto che in caso di temporale si verrebbero a creare dighe che impedirebbero il defluire l’acqua, incrementando conseguentemente la pericolosità della strada stessa”.

Terza ipotesi presa in considerazione è stata la possibilità di installare un impianto semaforico chiamato in gergo “semaforo intelligente”, ma non ammesso dal codice della strada.

“L' unica possibilità rimasta – conclude il sindaco Locca - è stata la realizzazione di un rallentamento del traffico tramite una modifica della percorrenza stradale verificando attentamente la funzionalità da parte della polizia locale e da notizie assunte si è riscontrato la sua funzionalità legata al rallentamento della velocità dei mezzi che percorrono via Mazzini senza compromettere la fluidità del traffico. Certo che comunque un po’ più di responsabilità e attenzione da parte degli utenti nel percorrere la via a velocità più adeguata al contesto, sarebbe sicuramente una dimostrazione di civiltà e rispetto”.





