Castagnata con la proloco in RSA a Ronco FOTO

La castagnata di sabato 25 ottobre, non è stata solo un momento di condivisione e di compagnia insieme a famigliari e amici, ma anche un momento di ricordo delle vecchie abitudini del passato.

La festa è iniziata alle ore 15 con il primo giro di caldarroste e un caldo vin brulè, tutto preprato dalla Pro loco di Ronco biellese.

E' stato un pomeriggio pieno di allegria, i nostri ospiti e i loro famigliari sono stati molto felici,il tempo è stato dalla nostra parte e tutti si sono gustati parecchi giri di questi sapori autunnali.

Un ringraziamento importante va alla Pro loco di Ronco biellese che è sempre in prima linea a soddisfare le nostre richieste e quelle dei nostri ospiti.

Ringraziamo anche il comune di Ronco biellese con il sindaco Lanza Celestino e tutto il personale della struttura.