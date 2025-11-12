Valdilana in lutto per la morte di Marino Marone Aunet, maestro di sci e gestore di Stavello

Lutto nel Biellese per la morte di Marino Marone Aunet, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 80 anni. Molto conosciuto in tutta la provincia, è stato lo storico gestore dell'albergo-ristorante di Stavello. Inoltre, è stato un apprezzato e stimato maestro di sci. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, hanno avuto luogo a Trivero, nel comune di Valdilana, nella mattinata di ieri, 11 novembre, nella chiesa parrocchiale di Matrice.
