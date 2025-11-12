 / Valli Mosso e Sessera

Valdilana in lutto per la morte di Marino Marone Aunet, maestro di sci e gestore di Stavello

Valdilana in lutto per la morte di Marino Marone Aunet, maestro di sci e gestore di Stavello (foto di repertorio)

Lutto nel Biellese per la morte di Marino Marone Aunet, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 80 anni. Molto conosciuto in tutta la provincia, è stato lo storico gestore dell'albergo-ristorante di Stavello. Inoltre, è stato un apprezzato e stimato maestro di sci. I funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, hanno avuto luogo a Trivero, nel comune di Valdilana, nella mattinata di ieri, 11 novembre, nella chiesa parrocchiale di Matrice.

