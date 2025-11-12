La magia del formaggio al Centro Anziani: a Biella un pomeriggio di tradizione, ricordi e socialità

Nel pomeriggio del 10 novembre, presso il Centro Anziani Vernato, si è svolto un interessante laboratorio dedicato alla trasformazione del latte in formaggio, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella e condotto dal professor Luigi Trozzola.

L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione e curiosità: i presenti hanno potuto assistere da vicino alle varie fasi del processo e, soprattutto, 'mettere le mani in pasta', sperimentando in prima persona la magia della trasformazione del latte in formaggio. L’attività, oltre ad avere un valore didattico, ha mostrato un profondo risvolto terapeutico.

“Esperienze come questa aiutano a ritrovare l’autostima, a risvegliare ricordi legati al passato – quando si beveva il latte appena munto – e offrono l’occasione di instaurare nuove amicizie. In questo modo si raggiunge pienamente l’obiettivo della socializzazione” ha commentato l’assessore Isabella Scaramuzzi, presente all’iniziativa.

Il pomeriggio si è concluso in un clima di festa e convivialità: i partecipanti hanno gustato una merenda con i prodotti realizzati durante il laboratorio, accompagnati da una selezione di formaggi offerti dal Caseificio Valle Elvo. Un momento semplice ma prezioso, che ha unito tradizione, manualità e relazione, confermando ancora una volta il valore delle attività condivise come strumenti di benessere e inclusione.