10 novembre 2025

Premi di studio per gli studenti meritevoli del Comune di Sandigliano

Nell'articolo i requisiti necessari

Il Comune di Sandigliano rinnova anche quest’anno la propria attenzione verso il mondo della scuola, con la concessione dei premi di studio destinati agli studenti residenti che si siano distinti per i migliori risultati scolastici e accademici.

I riconoscimenti, erogati in denaro, riguardano coloro che hanno conseguito i seguenti titoli di studio:

Licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado);

Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

Diploma di Laurea triennale (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270);

Diploma di Laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto);

Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 o 6 anni.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 20 novembre, esclusivamente tramite lo Sportello online disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sandigliano. Per maggiori dettagli, si invita a consultare il Regolamento comunale e il Bando dell’anno in corso, pubblicati nella medesima sezione del portale.

s.zo.

