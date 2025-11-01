Vigliano, al via il rilascio di 74 carte solidali

Sono in fase di rilascio nel comune di Vigliano Biellese 74 carte solidali: si tratta di carte nominative e prepagate per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità. I beneficiari saranno contattati nei prossimi giorni dagli uffici comunali per il ritiro della lettera – strettamente personale - con il codice di riferimento, che darà diritto al ritiro della carta presso gli uffici postali, preferibilmente prenotando l’appuntamento mediante app o sito di Poste Italiane.

Il beneficio consiste nell'accredito dell’importo di 500 euro, una volta sola per il 2025; a pena di decadenza, il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025 e le somme devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2026.Gli elenchi dei beneficiari della Carta sono stati predisposti dall’INPS sulla base dei criteri definiti dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L'elenco di Vigliano Biellese comprende 74 nuclei beneficiari sulla base dei criteri definiti dal Decreto Interministeriale G.U. n. 186 del 12 agosto 2025: si tratta di cittadini appartenenti a nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, che alla data della pubblicazione del sopra citato decreto sono risultati regolarmente iscritti all'anagrafe comunale di Vigliano Biellese e in possesso di una certificazione di ISEE ordinario non superiore ai 15 mila euro annui.

Secondo quanto previsto dalla norma sopra citata, il contributo non spetta ai nuclei familiari che, alla data di entrata in vigore del Decreto, includono percettori di assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, carta acquisti e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale. Restano inoltre esclusi dal contributo della carta “Dedicata a Te” i nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti beneficiario di: Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASPI o Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, DIS-COLL, l'Indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni-CIG; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.