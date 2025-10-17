Italia-Usa, Baldassarre “Il Lazio è uno scrigno di bellezze da scoprire”

ROMA (ITALPRESS) - "La cultura è il motore della conoscenza, sviluppa la cosiddetta economia della conoscenza che poi ci permette di valorizzare il turismo e quindi di richiamare nel Lazio tanti investitori e tanti turisti antropologici, cioè quei turisti interessati all'animo di un territorio, all'identità di un popolo che magari vengono nel Lazio per Roma Caput mundi, la grande bellezza di Roma, ma poi bisogna riuscire a portarli in tutte le province del Lazio perchè è uno scrigno di bellezze da scoprire". Lo ha detto Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura della Regione Lazio a Washington, in occasione del gala del 50° Anniversario della National Italian American Foundation che ha riconosciuto il Lazio come Regione d'Onore 2025. "Quindi valorizziamo i nostri borghi anche attraverso i cammini dell'arte, della fede e il cammino di San Francesco, di San Benedetto oppure la via Francigena o l'Appia Regina Viarum Patrimonio Unesco. Ci sono tante cose da sviluppare per portare il turista ad amare il Lazio e quindi sviluppare sì la cultura, ma anche le bellezze naturali, le bellezze artistiche, le nostre ricchezze enogastronomiche. L'Italia è la terra dei campanili e in questo modo valorizzando tanti piccoli borghi riusciamo a portare ricchezza e valorizzazione a un territorio che ne ha tanto bisogno".- Foto: Italpress - (ITALPRESS).