Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025

Negli ultimi giorni, il Biellese è stato caratterizzato da un incremento delle temperature, con giornate prevalentemente assolate e temperature sopra alla media, rispetto alle settimane precedenti. Presente foschia mattutina e serale, che ha coperto tutto il territorio, dalle pianure alle montagne.

Nei prossimi giorni, secondo 3Bmeteo, un campo di alte pressioni abbraccerà l’intera regione, assicurando bel tempo ovunque. Sull’arco alpino e le pianure orientali sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi.

Oggi, sabato 11 ottobre, non sono previste piogge e i cieli saranno poco nuvolosi per l’intera giornata. Le temperature si attesteranno fra i 13 e i 22°C e lo zero termico sarà a quota 3721m. Venti deboli e nessuna allerta meteo.

Nella giornata di domani, domenica 12 ottobre, le condizioni rimarranno pressoché invariate: cieli poco nuvolosi, temperatura compresa fra 13 e 22°C, venti deboli o assenti.