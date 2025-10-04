Meloni “Sostegno a sforzi Trump, l’Italia pronta a fare la sua parte”

ROMA (ITALPRESS) - "Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all'immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L'Italia rimane pronta a fare la sua parte". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che nella notte è arrivata l'apertura di Hamas al piano del presidente Usa, Donald Trump.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).
venerdì 03 ottobre
