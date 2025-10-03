Come proteggere i tuoi dati personali online

Utilizzare internet è diventata una necessità moderna. I conti online semplificano la nostra vita quotidiana, sia per il lavoro che per le attività personali.

Che si tratti di giocare online o di gestire i conti bancari, ogni azione che compiamo contribuisce alla sicurezza digitale complessiva. Con il moltiplicarsi di hacker e cybercriminali pronti a rubare dati personali, ecco come proteggere i tuoi.

Usare solo reti affidabili

Le reti Wi-Fi pubbliche non offrono lo stesso livello di sicurezza dei router domestici o dei sistemi internet privati. Infatti, non sono sempre protette da un livello di sicurezza esterno chiamato crittografia.

Hacker esperti possono aggirare questa prima barriera e accedere a informazioni sensibili, come indirizzi IP o altri dati degli utenti connessi. L’unico modo sicuro per proteggersi è evitare le reti pubbliche non sicure. Connettiti solo se ti fidi del fornitore della rete.

Proteggere le proprie password

Ogni account online richiede una password unica.

Oggi, una password sicura deve contenere in genere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, simboli e numeri. Poiché queste combinazioni sono difficili da ricordare, a volte è necessario annotarle, ma è fondamentale conservarle in un luogo sicuro. Quando possibile, attiva l’autenticazione a due fattori . Assicurati di non lasciare mai le tue password accessibili ad altri, né su carta né in versione digitale. In caso di dubbi, un gestore di password professionale può essere una soluzione efficace.

Usare una VPN

VPN significa “Virtual Private Network” (rete privata virtuale). È un’estensione opzionale che puoi utilizzare sul tuo computer quando sei online.

Una VPN permette di mascherare la vera identità della tua connessione e del tuo dispositivo, facendoti apparire come un altro utente sui server. Le VPN possono essere scaricate da diversi paesi e sono utilizzate anche per accedere a contenuti normalmente non disponibili nella tua regione. Se desideri restare anonimo, è un’ottima soluzione. Mascherando il tuo indirizzo IP, la VPN impedisce agli hacker di tracciare la tua posizione reale.

Saper riconoscere una truffa

Infine, poiché i cybercriminali inventano costantemente nuovi metodi per accedere ai dati personali e sottrarre fondi, è indispensabile conoscere le truffe più comuni e imparare a evitarle.

Una delle più diffuse è il phishing : un hacker invia un messaggio che crea un senso di urgenza e spinge l’utente a cliccare su un link per effettuare un pagamento. Se ricevi un messaggio sospetto da uno sconosciuto o un’e-mail che sembra una comunicazione ufficiale ma che ti lascia dubbi, fidati del tuo istinto. Rimani prudente, verifica due volte prima di agire e segnala qualsiasi tentativo accertato di truffa al tuo datore di lavoro se accade in un contesto professionale.





