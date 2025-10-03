Gaza, i Vigili del Fuoco della FP CGIL aderiscono allo sciopero nazionale

La scrivente organizzazione sindacale FP CGIL comunica l’adesione allo Sciopero Generale Nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da CGIL in data 1 ottobre 2025 per la giornata del 3 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 146/90, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le seguenti modalità: per il personale turnista sarà di 4 ore (senza decurtazione), inizierà alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.



Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore, e a questo scopo fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione.



Si rammenta, alle istituzioni in indirizzo, di garantire, per quanto possibile, il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.