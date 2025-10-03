La scrivente organizzazione sindacale FP CGIL comunica l’adesione allo Sciopero Generale Nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da CGIL in data 1 ottobre 2025 per la giornata del 3 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 146/90, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le seguenti modalità: per il personale turnista sarà di 4 ore (senza decurtazione), inizierà alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.
Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore, e a questo scopo fin da ora si offre la maggiore collaborazione possibile alle singole amministrazioni per organizzare quanto necessario, anche nei ristretti tempi a disposizione.
Si rammenta, alle istituzioni in indirizzo, di garantire, per quanto possibile, il rispetto dell’informazione all’utenza sullo sciopero come previsto dall’art. 2 comma 6 della legge 146/90 e successive modificazioni.
ATTUALITÀ | 03 ottobre 2025, 09:21
Gaza, i Vigili del Fuoco della FP CGIL aderiscono allo sciopero nazionale
Durante lo sciopero generale saranno garantite le prestazioni indispensabili
La scrivente organizzazione sindacale FP CGIL comunica l’adesione allo Sciopero Generale Nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da CGIL in data 1 ottobre 2025 per la giornata del 3 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 146/90, del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con le seguenti modalità: per il personale turnista sarà di 4 ore (senza decurtazione), inizierà alle ore 09.00 e terminerà alle ore 13.00 mentre sarà dell’intera giornata per il personale giornaliero e amministrativo.