Come combattere la tosse grassa con Fluifort

La tosse grassa è uno dei disturbi più comuni della stagione autunnale e invernale. Si tratta di un meccanismo naturale di difesa del nostro organismo, utile a liberare le vie respiratorie dal muco in eccesso. A differenza della tosse secca, infatti, è accompagnata da catarro che, se non eliminato, può favorire la proliferazione di batteri e peggiorare i sintomi.

Si manifesta spesso in seguito a raffreddore, influenza o bronchite, e può risultare fastidiosa quando gli episodi sono frequenti e intensi, soprattutto di notte. Pur non essendo di per sé un disturbo grave, richiede attenzione e, quando necessario, l’utilizzo di prodotti specifici in grado di fluidificare le secrezioni e rendere più facile l’espulsione del muco, favorendo così una respirazione più libera.

Uno di questi è Fluifort Bustine o Sciroppo, che fluidifica il catarro grazie alla carbocisteina sale di lisina. Questo farmaco da banco è acquistabile senza ricetta medica anche online, ricevendolo comodamente a casa e approfittando degli sconti disponibili.

Come funziona Fluifort

La carbocisteina sale di lisina, principio attivo alla base di Fluifort, appartiene alla categoria dei mucolitici, farmaci utilizzati per il trattamento della tosse grassa.

La sua azione si concentra sul muco: ne riduce la densità e la viscosità, rendendolo più fluido e quindi più facile da eliminare con i colpi di tosse. In questo modo la tosse non viene “bloccata”, ma resa più efficace, perché aiuta davvero a liberare le vie respiratorie dal catarro. Inoltre, la carbocisteina contribuisce a regolare la produzione di muco, favorendo un migliore equilibrio nelle secrezioni bronchiali e proteggendo le mucose.

Il risultato è un respiro più libero e un sollievo più rapido dai fastidi tipici della tosse produttiva.

Come si prende Fluifort

Fluifort è disponibile in forma di sciroppo, bustine di sciroppo o bustine di granulato da sciogliere in acqua.

Le bustine sono adatte ad adulti e ragazzi dagli 11 anni di età con la posologia di 1 al giorno. Lo sciroppo è adatto dai 2 anni di età, con la seguente posologia:

· Adulti: 15 ml 2-3 volte al giorno o secondo prescrizione medica;

· Bambini da 5 a 11 anni: 5 ml 2-3 volte al giorno o secondo prescrizione medica;

· Bambini da 2 a 5 anni: 2,5 ml 2-3 volte al giorno o secondo prescrizione medica.

Fluifort può essere assunto indipendentemente dai pasti. Tuttavia, come per molti farmaci che agiscono sulle vie respiratorie e che possono avere un leggero effetto irritante a livello gastrico, spesso i medici e i farmacisti consigliano di prenderlo dopo i pasti, per ridurre il rischio di fastidi allo stomaco.

In generale, è importante seguire sempre le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo e i consigli del medico o del farmacista, senza superare le quantità raccomandate.

Quando non prendere Fluifort

Non bisogna assumere Fluifort in caso di allergia alla carbocisteina sale di lisina o ad altri componenti del medicinale. È controindicato anche per chi soffre di ulcera gastroduodenale, durante la gravidanza e l’allattamento.

È necessaria cautela negli anziani, nei soggetti asmatici, debilitati o con precedenti di problemi gastrici, e in chi assume farmaci che possono aumentare il rischio di sanguinamento gastrointestinale.

In caso di dubbi o di altre terapie in corso, è sempre consigliato chiedere il parere del medico o del farmacista.

Fluifort e tosse secca

Fluifort è un mucolitico indicato specificamente per la tosse grassa, cioè quella accompagnata da catarro. Non è invece adatto in caso di tosse secca, perché in questa situazione non ci sono secrezioni da fluidificare e l’utilizzo di un mucolitico non porterebbe beneficio.

In presenza di tosse secca persistente è importante rivolgersi al medico o al farmacista per valutare terapie più appropriate, che possono includere trattamenti sintomatici diversi.

Altri consigli sulla tosse grassa

Oltre all’assunzione di Fluifort, ci sono alcune semplici abitudini quotidiane che possono aiutare ad alleviare la tosse grassa e favorire l’eliminazione del muco.

Idratarsi regolarmente è fondamentale: bere acqua, tisane calde o brodi leggeri aiuta a fluidificare le secrezioni bronchiali. Anche l’umidificazione degli ambienti, tramite un umidificatore o semplicemente posizionando un contenitore d’acqua vicino ai caloriferi, riduce la secchezza dell’aria e calma l’irritazione delle vie respiratorie. È consigliato evitare fumo e sostanze irritanti, che peggiorano la congestione e infiammano ulteriormente le mucose. Riposare a sufficienza e, quando possibile, sollevare leggermente il busto durante il sonno può facilitare la respirazione notturna. Infine, anche una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura, grazie al contenuto di vitamine e antiossidanti, sostiene le naturali difese dell’organismo.

Questi piccoli accorgimenti, uniti al trattamento con Fluifort, rendono la tosse produttiva più sopportabile e accelerano la guarigione.