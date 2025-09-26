Foti “Nessun taglio, il Pnrr resta da 194,4 miliardi”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo all'ultima fase di revisione del Pnrr. Dopo numerose valutazioni - sarà poi il Parlamento ad avere l'ultima parola - nella proposta che presentiamo non vi sono tagli di ambizioni e quindi il Piano rimane di 194,4 miliardi, come stabilito inizialmente. Di questi, ad oggi, 192,2 risultano impegnati. Il numero di progetti in corso è imponente, parliamo di 447.065 progetti, un numero che non ha pari nella recente storia d'Italia e che viene spesso sottovalutato. Nel dettaglio, 294.597 di questi progetti sono conclusi, 28.128 sono in fase di conclusione e 106.214 sono in fase di esecuzione". Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, nel suo intervento alla Cabina di regia sulla revisione del Pnrr tenutasi a Palazzo Chigi."Per questi risultati, dobbiamo ringraziare tutte le amministrazioni che stanno lavorano per la riuscita del Pnrr. A tutti tengo a ricordare che una volta che questa revisione entrerà in vigore, il monitoraggio dovrà essere continuo - ha proseguito -. Non possiamo infatti rischiare di considerare concluso il nostro lavoro al momento delle pronunce definitive degli organi deputati, per poi scoprire che alcune misure sono rimaste indietro a causa di semplici errori tecnici o burocratici".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
