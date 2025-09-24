Paola Sasso - partecipazione

Ciao Paola, sei arrivata in punta di piedi con la tua gentilezza. Abbiamo condiviso con te tante ore alla Banca del Giocattolo. Lascerai in noi un grosso vuoto. I volontari della Banca del Giocattolo.
Biella
Prima neve sui rilievi biellesi: l'autunno porta la rottura delle temperature FOTO
La svolta del tempo di martedì 23 settembre 2025 ha riportato un assaggio d’inverno sulle Alpi...