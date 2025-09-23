Schillaci: "Api essenziali per ecosistemi, loro tutela priorità sanitaria e sociale"

(Adnkronos) - "Le api rivestono un ruolo essenziale per l'equilibrio degli ecosistemi, per la sicurezza alimentare e per la salute animale. Rappresentano, a pieno titolo, indicatori biologici della qualità ambientale e contribuiscono, attraverso l'impollinazione, alla conservazione della biodiversità e alla produttività agricola. In questo senso, la loro tutela si inserisce pienamente nell'approccio One Health che da subito abbiamo sposato al ministero, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, salute animale e salute dell'ambiente. La protezione delle api non è quindi soltanto un dovere ambientale; è una priorità sanitaria, economica e sociale". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al workshop 'Sanità e apicoltura, sfide e opportunità' in corso al ministero della Salute.

"Con questa consapevolezza, il ministero della Salute è impegnato fortemente nell'adozione di politiche integrate che, nel rispetto della normativa europea e nazionale, valorizzino il settore apistico e promuovano modelli di produzione sostenibili, in grado di garantire al contempo la qualità degli alimenti, la salute degli animali e la salvaguardia dell'ambiente", ha sottolineato il ministro.

"L'Italia - ha ricordato Schillaci - è una nazione che ha sempre guardato alla salute con una visione globale. Lo testimonia il fatto che fin dalla sua istituzione, nel 1958, questo ministero ha incluso tra le sue competenze chiave proprio la sanità animale. Un ambito, questo, in cui è prezioso il lavoro dei medici veterinari e degli Istituti zooprofilattici sperimentali che rappresentano per noi motivo di orgoglio e una vera eccellenza del settore. E la recente istituzione, all'interno del ministero, del Dipartimento One Health, struttura innovativa e unica in Europa, rappresenta un passo significativo verso una governance più efficace, capace di affrontare in modo trasversale e coordinato le sfide sanitarie ed ecologiche del nostro tempo. Sono certo che i lavori odierni potranno offrire spunti concreti per rafforzare le sinergie tra istituzioni, mondo scientifico e operatori del settore, nella consapevolezza che la salute delle api è strettamente legata alla salute della nostra nazione".