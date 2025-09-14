Mondiali di atletica, oggi seconda giornata: programma e dove vedere italiani in gara

(Adnkronos) -

Giornata 2 dei Mondiali di atletica 2025 a Tokyo. Dopo la pioggia di medaglie azzurre nella prima giornata di gare oggi, domenica 14 settembre, saranno ancora tanti gli italiani pronti a stupire. In pista di nuovo tanti big azzurri: dalle frecce azzurre Marcell Jacobs e Zaynab Dosso al re del salto in alto Gianmarco Tamberi, ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani.

Ecco gli azzurri in gara oggi, domenica 14 settembre, ai Mondiali di atletica:

00:30 Rebecca Lonedo - maratona (FINALE)

2:00 Federico Riva, Pietro Arese, Joao Bussott Neves - 1500 metri (batterie)

2:00 Sara Fantini - lancio del martello (qualificazioni)

04:20 Giada Carmassi, Elena Carraro - 100 ostacoli (batterie)

11:35 Edoardo Scotti, Luca Sito - 400 metri (batterie)

11:40 Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Manuel Landa, Matteo Sioli - salto in alto (qualificazioni)

12:25 Alice Mangione, Anna Polinari - 400 metri (batterie)

13:20 Zaynab Dosso - 100 metri ( semifinali)

13:45 Marcell Jacobs - 100 metri (semifinali)

14:07 Gaia Sabbatini, Marta Zenoni - 1500 metri (semifinali)

15:13 Zaynab Dosso - 100 metri (ev. FINALE)

15:20 Marcell Jacobs - 100 metri (ev. FINALE)

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.