/
NECROLOGI
Archivio
Mobile
In Breve
sabato 30 agosto
Lucia Coppo, in Broglia Fratin
Piero Franzoi
Santo Bottone
Enrico Zago
Giovanna Testa, ved. Bastaroli
Luigino Braghin
venerdì 29 agosto
Morena Ferro
Graziella Targa, in Silvestrin
Luigini Gualazzini
Lauro Brasolin
NECROLOGI
|
30 agosto 2025, 17:32
Lucia Coppo, in Broglia Fratin - Partecipazione
