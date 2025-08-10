 / CRONACA

Furto a Sala: due orologi rubati dopo effrazione

I danni materiali sono ancora in fase di quantificazione

Furto a Sala: due orologi rubati dopo effrazione, foto archivio

Un tentativo di furto è stato scoperto nella giornata di ieri sabato 9 agosto da un uomo residente a Sala, classe 1972, al suo rientro in casa dopo una giornata fuori. Al suo ritorno, ha notato che la porta finestra presentava segni di effrazione.

I ladri, approfittando dell’assenza, sono riusciti a entrare e hanno portato via due orologi. 

I danni materiali sono ancora in fase di quantificazione e i Carabinieri che sono intervenuti sono state informate dei fatti e stanno procedendo con le indagini per risalire ai responsabili.

