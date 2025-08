A Oropa concerti d’arpa sotto le stelle

Giovedì 7 agosto, alle 21, la suggestiva terrazza panoramica della Basilica Superiore di Oropa si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per ospitare “Ave Maria – Donna, Madre, Regina Incoronata di Luce”, un emozionante concerto per soprano e arpa. La soprano Annamaria Turicchi e l’arpista Eleonora Perolini, due artiste di grande esperienza e raffinatezza interpretativa, guideranno il pubblico in un viaggio musicale dedicato alla figura mariana: un omaggio alla Madonna, cuore spirituale del Santuario di Oropa, attraverso alcune delle più celebri “Ave Maria” della storia della musica. Il concerto propone una selezione di brani che spazia dal repertorio classico al contemporaneo, da Schubert, Gounod, Verdi, Caccini/Vavilov, Mascagni, Händel, Lorenz, fino a Piazzolla e Morricone.

Domenica 17 agosto, alle 21, sulla terrazza panoramica della Basilica Superiore di Oropa, torna il suggestivo appuntamento con il Concerto d’arpa sotto le stelle, in un evento che unisce narrazione e musica: “Alfonsina Strada” – Presentazione e letture del libro con l’autrice Simona Baldelli ed Eleonora Perolini all’arpa. Una serata speciale dedicata alla storia di Alfonsina Strada, la prima e unica donna ad aver corso il Giro d’Italia maschile nel 1924. La sua vicenda rivive attraverso le parole della scrittrice Simona Baldelli, autrice del romanzo Alfonsina e la strada, che darà voce ai pensieri e alle sfide della protagonista. Ad accompagnare le letture, le sonorità evocative dell’arpa di Eleonora Perolini, che intreccerà la narrazione con momenti musicali capaci di amplificarne l’intensità emotiva, regalando al pubblico un’esperienza immersiva tra parole e vibrazioni. Il concerto si terrà all’aperto, nella suggestiva atmosfera della terrazza della Basilica Superiore: un’occasione per lasciarsi ispirare da una storia fuori dal comune, resa ancora più viva dalle melodie dell’arpa.

Venerdì 8 e 22 agosto, alle 21, il fascino della grande musica incontra la spiritualità e la suggestione della Basilica Antica di Oropa in due appuntamenti con l’organista Sebastiano Domina, che proporrà un repertorio vario e coinvolgente, capace di unire i grandi maestri del passato a sorprendenti trascrizioni contemporanee. Il primo concerto sarà una serata che celebra il virtuosismo e l’eleganza barocca con le celebri trascrizioni bachiane dei concerti vivaldiani, passando attraverso il romanticismo di Bossi e Vierne, fino alle raffinate atmosfere di Sigfrid KargElert. A chiudere, un omaggio al contemporaneo con Odissea Veneziana, rivisitata per organo dallo stesso Sebastiano Domina. Il secondo, invece, vi condurrà in un viaggio sonoro dalle architetture perfette della Sonata in trio di Bach, alla grandiosità evocativa dei Quadri di un’esposizione, nella celebre versione organistica di Jean Guillou. Ancora una volta, l’affascinante Odissea Veneziana chiuderà la serata, ponte tra passato e presente.