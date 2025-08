L' Ospedale di Borgosesia si rinnova grazie ai fondi PNRR, presenti anche i sindaci della Valsessera

Giornata di grande rilevanza per l’Ospedale di Borgosesia, che si conferma presidio strategico per il nord della provincia di Vercelli e punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio: proprio questa mattina si è tenuta la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso, un intervento tanto atteso quanto necessario per il potenziamento della sanità territoriale.

L’evento ha registrato una grande partecipazione da parte delle istituzioni locali, con numerosi sindaci dei comuni valsesiani e valsesserini presenti, segno evidente dell’importanza attribuita a questo presidio da parte delle amministrazioni del territorio.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per un totale di 491.950 euro, prevede una profonda riqualificazione del Pronto Soccorso attraverso numerosi interventi, tra i quali la modifica delle partizioni interne, la sostituzione di infissi e serramenti, il rifacimento dei pavimenti, l’adeguamento degli impianti elettrici e meccanici, e la creazione di 4 posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva (OBI).



“Il Pronto Soccorso rappresenta la porta dell’ospedale,” ha sottolineato il Direttore Generale dell’ASL di Vercelli, dott. Marco Ricci. “Questo è solo il primo importante tassello di un più ampio piano di riqualificazione che porterà fino a 500 accessi in più all’anno, ambulatori nuovi e una maggiore efficienza."

Anche il Presidente dell’Ordine dei Medici di Vercelli, dott. Giovanni Scarrone, ha espresso soddisfazione per l’investimento, dichiarando: “Investire nella sanità non è mai una perdita: la salute è il bene più prezioso che abbiamo.”

Il sindaco di Borgosesia, Fabrizio Bonaccio, ha parlato con orgoglio del progetto: “Il pronto soccorso verrà raddoppiato nella sua efficienza. È un esempio di buona amministrazione, frutto del lavoro sinergico tra i sindaci, la direzione sanitaria e la Regione. È il primo passo per realizzare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati per la sanità territoriale.”

A evidenziare la dimensione strategica dell’intervento anche il riferimento al ruolo dell’ospedale all’interno della rete sanitaria provinciale: “Il presidio di Borgosesia è il riferimento per il distretto nord della provincia di Vercelli,” hanno aggiunto il Sindaco e Ricci. “È un punto centrale per le esigenze di una zona montana che vive di turismo e dove risiedono migliaia di persone.”

Il cronoprogramma prevede l’avanzamento graduale dei lavori con un confronto ogni tre mesi per verificare gli obiettivi raggiunti. L’ipotesi di fruibilità completa del nuovo pronto soccorso è fissata per marzo 2026.