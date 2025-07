Dal Nord Ovest – Impatto tra tre auto, ci sono dei feriti

Nella mattinata di oggi, 29 luglio, dopo le 8.30, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris sono intervenuti sulla SP 2, nel comune di Moncrivello, per un incidente stradale.



All'arrivo la squadra ha trovato tre vetture coinvolte nell'impatto da cui ne è seguito un innesco spento con un estintore; in seguito è avvenuta la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Inoltre, due persone sono state trasportate dai sanitari al Pronto Soccorso. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale assieme ad una pattuglia dei Carabinieri.