Annunciati gli ospiti della quarta edizione del Festival dei Libri Sportivi

SportivaMente – Il Festival dei Libri Sportivi, giunto alla quarta edizione, si terrà dal 10 al 12 settembre 2025 in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio, con ingresso libero e un programma ricco di incontri con grandi nomi dello sport e del giornalismo sportivo.

Siamo lieti di annunciare gli ospiti dell’edizione 2025, tra cui spiccano figure di rilievo come Dan Peterson, Marino Bartoletti, Franco Nugnes, François Salvagni e Nicola Calathopoulos, che porteranno sul palco le loro storie, le loro esperienze e le loro ultime pubblicazioni.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News e l’Associazione Culturale Cuadri ETS e con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e del Panathlon Club La Malpensa, grazie anche al sostegno di partner locali e nazionali come AGESP e Concessionaria Paglini.

Il calendario con i protagonisti dell’edizione 2025

📅 10 settembre

Dalle ore 21 Dan Peterson e Umberto Zapelloni presentano "La mia Olimpia in 100 storie" (Minerva): un racconto appassionato dell’epopea dell’Olimpia Milano

e presentano (Minerva): un racconto appassionato dell’epopea dell’Olimpia Milano A seguire Marino Bartoletti, con "La storia del calcio azzurro in 50 ritratti" (Gallucci Editore), ci accompagna in un viaggio tra i volti che hanno fatto grande la Nazionale italiana

📅 11 settembre

Dalle ore 21 Franco Nugnes , autore di "Senna le verità" (Minerva), porta sul palco un ritratto inedito e profondo del mito Ayrton Senna

, autore di (Minerva), porta sul palco un ritratto inedito e profondo del mito Ayrton Senna A seguire François Salvagni e Ciro Zoratti raccontano "Il Codice Velasco" (CoachFactor), una riflessione sull'eredità tecnica e umana di uno dei più grandi allenatori della pallavolo mondiale

📅 12 settembre

Dalle ore 21 Nicola Calathopoulos svela i retroscena dello sport nell’inchiesta "Gioco Sporco" (Minerva)

svela i retroscena dello sport nell’inchiesta (Minerva) A seguire Evento finale con spettacolo in fase di definizione

Come sottolineano gli assessori Luca Folegani e Manuela Maffioli, «Nell’ambito delle attività culturali cittadine legate al "mondo libro", SportivaMente si sta conquistando un ruolo sempre più significativo: questo certamente grazie alla convinzione e alla pervicacia degli organizzatori, che si coniuga però anche con un'offerta di riconosciuta qualità. Un appuntamento dall'identità precisa e dalla duplice ambizione: fare incontrare agli appassionati i loro beniamini mediante lo strumento del libro ed avvicinare nuovi potenziali appassionati a discipline più e meno popolari, attraverso un racconto. Letteratura e sport si alleano, quindi, una volta di più, in una proposta educativa di crescita e conoscenza sana, che si propone come apprezzato complemento a due calendari di pregio, di cui la città può farsi a buon diritto il giusto vanto».

Il programma completo sarà presto disponibile su www.festivaldeilibrisportivi.it

Per ulteriori informazioni:

📧 Ufficio stampa e media: ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it

📧 Info per il pubblico: info@festivaldeilibrisportivi.it

📧 Case editrici: segreteria@festivaldeilibrisportivi.it

📧 Sponsorizzazioni: marketing@festivaldeilibrisportivi.it